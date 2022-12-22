Київводоканал розповів про якість води у столиці

Питна вода, яка подається до будинків мешканців столиці, безпечна та придатна до вживання. Про це 22 грудня заявили у Київводоканалі.
Зазначається, що в соцмережах поширюються фейки про погану якість водопровідної води та непридатність до вживання.
Зазначається, що в соцмережах поширюються фейки про погану якість водопровідної води та непридатність до вживання.
Фахівці відбирають проби питної води на виході з очисних водопровідних споруд, на виході з насосних водопровідних станцій III та IV-підйомів, на артезіанських насосних станціях та 33 контрольних точках водопровідних мереж по всіх районах столиці.
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