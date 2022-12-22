Київводоканал розповів про якість води у столиці

16:21 22 грудня Київ, Україна

Питна вода, яка подається до будинків мешканців столиці, безпечна та придатна до вживання. Про це 22 грудня заявили у Київводоканалі.

Зазначається, що в соцмережах поширюються фейки про погану якість водопровідної води та непридатність до вживання.
 
"Єдина мета таких повідомлень - посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Київводоканал постійно контролює якість питної води, яка подається до будинків киян", - підкреслила пресслужба підприємства.

Фахівці відбирають проби питної води на виході з очисних водопровідних споруд, на виході з насосних водопровідних станцій III та IV-підйомів, на артезіанських насосних станціях та 33 контрольних точках водопровідних мереж по всіх районах столиці.
 
"Результати досліджень якості питної води хіміко-бактеріологічними лабораторіями свідчать про її відповідність нормативним вимогам Державних санітарних норм та правил", - запевнили у Київводоканалі.