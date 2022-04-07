Київрада прийняла рішення демонтувати пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви

Депутати КМДА вирішили демонтувати пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви, який був встановлений в сквері на вул. Маршала Якубовського ще в 2001 році.
Відповідний проєкт рішення розглянули на сьогоднішньому засіданні Київради. Його підтримали 80 з 95 депутатів.
Проєкт рішення підготовлений зважаючи на численні звернення киян. У ньому визнається, що демонтаж знаку відповідає інтересам громади.
Демонтований пам'ятний знак буде зберігатися спочатку в Голосіївській РДА, на балансі якої він зараз перебуває, а потім, коли відкриють Музей тоталітаризму, буде переданий в його фонди.
Проєкт рішення підготовлений зважаючи на численні звернення киян. У ньому визнається, що демонтаж знаку відповідає інтересам громади.
Демонтований пам'ятний знак буде зберігатися спочатку в Голосіївській РДА, на балансі якої він зараз перебуває, а потім, коли відкриють Музей тоталітаризму, буде переданий в його фонди.
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