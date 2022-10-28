Київрада перейменувала ще 40 столичних топонімів

Київська міська рада дерусифікувала 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов'язані з росією та радянським союзом.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Зокрема, у Дарницькому районі вулицю Славгородську перейменували на вулицю імені загиблого героя російсько-української війни Дениса Антипова, вулицю Карла Маркса – вулицю Йоганна Вольфганга Гете.
У Голосіївському районі Амурську площу перейменували на Васильківську.
У Шевченківському районі вулицю Пушкінську тепер названо на честь Євгена Чикаленка, вулиця Некрасовська стала вулицею Івана Драча, Краснодарська – вулицею Голди Меїр.
У Дніпровському районі вулицю Астраханську перейменували на вулицю Кастуся Калиновського.
У Солом'янському районі вулиця Багратіона отримала ім'я Максима Левіна – фотокореспондента, який загинув у березні під Києвом, а провулок Московський назвали на честь Павла Лі – актора та телеведучого, якого вбили російські окупанти.
У Подільському районі провулок Олександра Бестужева став провулком Кузьми Скрябіна.
У Святошинському районі площу Героїв Бресту було перейменовано на Чорнобаївську площу.
В Оболонському районі вулиця Маршала Тимошенко стала вулицею Левка Лук'яненка.
А у Печерському районі вулиця Олександра Матросова отримала нову назву на честь Генерала Кульчицького – українського військового, який загинув у 2014 році у Слов'янську.
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