Київрада перейменувала ще 40 столичних топонімів

10:27 28 жовтня Київ, Україна





Про це Київська міська рада дерусифікувала 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов'язані з росією та радянським союзом.Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Нові назви, зокрема, увічнять пам'ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів та Героїв, які прославляли Україну та боролися за незалежність нашої держави. А також – пам'ять про захисників України, які уклали своє життя, захищаючи нашу державу після широкомасштабного вторгнення російських варварів”, – зазначив Кличко.

Зокрема, у Дарницькому районі вулицю Славгородську перейменували на вулицю імені загиблого героя російсько-української війни Дениса Антипова, вулицю Карла Маркса – вулицю Йоганна Вольфганга Гете.



У Голосіївському районі Амурську площу перейменували на Васильківську.



У Шевченківському районі вулицю Пушкінську тепер названо на честь Євгена Чикаленка, вулиця Некрасовська стала вулицею Івана Драча, Краснодарська – вулицею Голди Меїр.



У Дніпровському районі вулицю Астраханську перейменували на вулицю Кастуся Калиновського.



У Солом'янському районі вулиця Багратіона отримала ім'я Максима Левіна – фотокореспондента, який загинув у березні під Києвом, а провулок Московський назвали на честь Павла Лі – актора та телеведучого, якого вбили російські окупанти.



У Подільському районі провулок Олександра Бестужева став провулком Кузьми Скрябіна.



У Святошинському районі площу Героїв Бресту було перейменовано на Чорнобаївську площу.



В Оболонському районі вулиця Маршала Тимошенко стала вулицею Левка Лук'яненка.



А у Печерському районі вулиця Олександра Матросова отримала нову назву на честь Генерала Кульчицького – українського військового, який загинув у 2014 році у Слов'янську.