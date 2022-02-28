Київську обхідну дорогу допоможуть будувати американці

12:39 31 травень Київ, Україна

У будівництві Київської обхідної дороги візьме участь такий американський будівельний гігант, як Bechtel Overseas Corporation.

Відповідний меморандум про співпрацю в рамках реалізації Проєкту будівництва КОД підписали представники компанії і "Укравтодору"

"Український дорожній ринок виходить на світовий рівень. У нас складні масштабні проєкти, нам довіряють міжнародні партнери. Реформи, прозорі ефективні рішення, нові топгравці - все це свідчить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Компанія Bechtel Overseas Corporation була заснована в 1898 році і зараз є найбільшою будівельною компанією в США, яка займається проєктами в 160 країнах на семи континентах. Bechtel спеціалізується на інфраструктурі, сферах ядерної безпеки та екології, оперує на ринку нафти, металургії, газу та хімікатів.



Київську обхідну дорогу будують в рамках президентської програми "Велике будівництво". Так, згідно з проєктом, навколо столиці побудують півкільце протяжністю близько 150 км.



Відзначається, що ця дорога замкне на собі основні траси, що ведуть до Києва: М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса і Н-01 Київ - Знам'янка, а також Н-08 Бориспіль - Маріуполь і М-03 Київ - Харків з обходом Броварів.



В кінці минулого року "Укравтодор" почав розробку проєктної документації та землевідведень.