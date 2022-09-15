Київське Динамо представило нову форму, в якій клуб виступатиме цього сезону

12:30 15 вересня Київ, Україна

Футбольний клуб «Динамо» Київ виступить у новому сезоні 2022/23 у новій формі. Вона стала символом єдності футболістів та фанатів клубу.

Домашню форму представлено в біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон "Динамо", прапор України, логотип технічного спонсора New Balance та напис FCDK на звороті.

Зазначимо, що діагональна смуга – це данина історії та традиціям клубу. Саме у формі із синьою смугою футболісти "Динамо" виграли свій перший титул чемпіона СРСР у 1961 році.



Виїзна форма виконана у синьо-блакитних кольорах. Повідомляється, що натхненням при створенні домашньої та виїзної форми стали графіті, намальовані фанатами клубу у різних куточках Києва.

Третій комплект виконаний у національних кольорах і містить шеврон "Динамо", прапор України та логотип New Balance. Це символізує єднання українців у їхньому прагненні до перемоги.

"Нова форма "Динамо" сезону 22/23 – це символ єдності футболістів та фанатів клубу. Ми всі боремося за одне. У кожній грі ми розповідаємо про нашу спадщину, підтверджуємо те, ким ми є і зосереджуємося на тому, куди ми рухаємось. А рухаємось ми всі до одного – до перемоги", - написали на сайті "Динамо".

Перший матч у новій формі кияни можуть провести вже сьогодні у рамках поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти команди АЕК Ларнака.