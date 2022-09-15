Київське Динамо представило нову форму, в якій клуб виступатиме цього сезону

Футбольний клуб «Динамо» Київ виступить у новому сезоні 2022/23 у новій формі. Вона стала символом єдності футболістів та фанатів клубу.
Домашню форму представлено в біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон "Динамо", прапор України, логотип технічного спонсора New Balance та напис FCDK на звороті.
Зазначимо, що діагональна смуга – це данина історії та традиціям клубу. Саме у формі із синьою смугою футболісти "Динамо" виграли свій перший титул чемпіона СРСР у 1961 році.
Виїзна форма виконана у синьо-блакитних кольорах. Повідомляється, що натхненням при створенні домашньої та виїзної форми стали графіті, намальовані фанатами клубу у різних куточках Києва.
Третій комплект виконаний у національних кольорах і містить шеврон "Динамо", прапор України та логотип New Balance. Це символізує єднання українців у їхньому прагненні до перемоги.
Перший матч у новій формі кияни можуть провести вже сьогодні у рамках поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти команди АЕК Ларнака.
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