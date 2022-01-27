Київським тепловим мережам влаштують аероогляд

20:15 10 вересень Київ, Україна

Київ в новому опалювальному сезоні залучить на допомогу безпілотники, для моніторингу стану тепломереж.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міськдержадміністрації в четвер, 10 вересня.

Аеромоніторінг

"У новому опалювальному сезоні КП "Київтеплоенерго" буде досліджувати тепломережі за допомогою аеромоніторінгу. Його головне завдання - оперативне виявлення можливих пошкоджень і "слабких місць" тепломереж, тепловтрати, моніторинг стану енергетичного обладнання", - сказано в повідомленні на сайті мерії в середу, з посиланням на комунальне підприємство.

На що звернуть увагу

У КМДА уточнили, що за допомогою тепловізора взимку та відеокамер в теплу пору року працівники дільниці по діагностиці та аеромоніторінгу "Київтеплоенерго" обстежуватимуть об'єкти теплового господарства столиці:

виявлятимуть втрати теплоенергії та ймовірні витоки теплоносія;

здійснюватимуть моніторинг стану димових труб котелень, градирень, теплотрас повітряного прокладання;

Результати аероогляду з прив'язкою до джерел теплогенерації "Київтеплоенерго" будуть вноситися в геоінформаційну систему тепломереж Києва.



Відзначається, що фахівці "Київтеплоенерго" пройшли навчання та отримали сертифікати для управління системою повітряного моніторингу на базі Matrice 210V2.0.