Київським тепловим мережам влаштують аероогляд

Київ в новому опалювальному сезоні залучить на допомогу безпілотники, для моніторингу стану тепломереж.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міськдержадміністрації в четвер, 10 вересня.
Аеромоніторінг
На що звернуть увагу
У КМДА уточнили, що за допомогою тепловізора взимку та відеокамер в теплу пору року працівники дільниці по діагностиці та аеромоніторінгу "Київтеплоенерго" обстежуватимуть об'єкти теплового господарства столиці:
У КМДА уточнили, що за допомогою тепловізора взимку та відеокамер в теплу пору року працівники дільниці по діагностиці та аеромоніторінгу "Київтеплоенерго" обстежуватимуть об'єкти теплового господарства столиці:
- виявлятимуть втрати теплоенергії та ймовірні витоки теплоносія;
- здійснюватимуть моніторинг стану димових труб котелень, градирень, теплотрас повітряного прокладання;
Результати аероогляду з прив'язкою до джерел теплогенерації "Київтеплоенерго" будуть вноситися в геоінформаційну систему тепломереж Києва.
Відзначається, що фахівці "Київтеплоенерго" пройшли навчання та отримали сертифікати для управління системою повітряного моніторингу на базі Matrice 210V2.0.
Відзначається, що фахівці "Київтеплоенерго" пройшли навчання та отримали сертифікати для управління системою повітряного моніторингу на базі Matrice 210V2.0.
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