Київський метрополітен вимагає підвищення тарифів на проїзд

10:44 13 травень Київ, Україна

Колективи Київського метрополітену і Київпастранс виставили умову Київській міськраді: підвищення тарифів на проїзд або спонсорування метрополітену коштом міського бюджету.

Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства.

"Ми бачимо два можливих шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка метрополітену коштом міського бюджету, на що мінімум необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд чинного тарифу на перевезення пасажирів", - йдеться в листі столичного метрополітену до київської влади.

Відзначається, що в минулому році підприємство закінчило рік зі збитками в 1 млрд 175 млн грн, а за прогнозами фінансистів, у цьому році очікується збиток в 3 млрд 421 млн грн.



Згідно з розрахунками, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення одного пасажира складає 20,04 грн, а економічно обумовлений тариф на 2021 рік становить 21,05 грн.



"В останній раз тариф в комунальному транспорті змінювався в 2018 році. ... з того часу значно зросла вартість усіх груп товарів. Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства", - підкреслили в зверненні.