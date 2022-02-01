Київський метрополітен вимагає підвищення тарифів на проїзд

Колективи Київського метрополітену і Київпастранс виставили умову Київській міськраді: підвищення тарифів на проїзд або спонсорування метрополітену коштом міського бюджету.
Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства.
Відзначається, що в минулому році підприємство закінчило рік зі збитками в 1 млрд 175 млн грн, а за прогнозами фінансистів, у цьому році очікується збиток в 3 млрд 421 млн грн.
Згідно з розрахунками, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення одного пасажира складає 20,04 грн, а економічно обумовлений тариф на 2021 рік становить 21,05 грн.
"В останній раз тариф в комунальному транспорті змінювався в 2018 році. ... з того часу значно зросла вартість усіх груп товарів. Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства", - підкреслили в зверненні.
Згідно з розрахунками, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення одного пасажира складає 20,04 грн, а економічно обумовлений тариф на 2021 рік становить 21,05 грн.
"В останній раз тариф в комунальному транспорті змінювався в 2018 році. ... з того часу значно зросла вартість усіх груп товарів. Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства", - підкреслили в зверненні.
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