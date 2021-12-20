Київський метрополітен оптимізує графіки руху на період посиленого карантину

З метою забезпечення дотримання карантинних правил і оптимізації витрат на перевезення, фахівці київського метрополітену скорегують графік руху поїздів.
Про це повідомляється на сторінці підприємства в Facebook.
Там повідомили, що з початку посилених карантинних заходів в понеділок, 5 квітня, київським метрополітеном скористалися 152 тисячі пасажирів. У вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок. При цьому раніше середньодобовий пасажиропотік склав до 1 мільйона осіб. У 2019 підземкою користувалися 1,5 мільйона пасажирів щодня.
Нагадаємо, що до 16 квітня проїзд в громадському транспорті, в тому числі метрополітені, здійснюється виключно за спецперепустками. Документ пред'являється разом із службовим посвідченням.
Там повідомили, що з початку посилених карантинних заходів в понеділок, 5 квітня, київським метрополітеном скористалися 152 тисячі пасажирів. У вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок. При цьому раніше середньодобовий пасажиропотік склав до 1 мільйона осіб. У 2019 підземкою користувалися 1,5 мільйона пасажирів щодня.
Нагадаємо, що до 16 квітня проїзд в громадському транспорті, в тому числі метрополітені, здійснюється виключно за спецперепустками. Документ пред'являється разом із службовим посвідченням.
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