Київські школярі повернуться з канікул і підуть на дистанційку

14:07 19 березень Київ, Україна

Київські школярі, крім початкових класів, після закінчення весняних канікул перейдуть на дистанційну форму навчання.



Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко сьогодні під час онлайн-брифінгу.

"Як ви знаєте, для школярів 5-11 класів ми почали канікули на два дні раніше. А молодша школа піде на них з завтрашнього дня. Після завершення канікул школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі - до 9 квітня. Крім молодших класів", - сказав Кличко.

За його словами, Департамент освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА) вже розробив план навчання і продовжить транслювати онлайн-уроки на телеканалі "Київ".



Дитячі садки в Києві будуть працювати, повідомив Кличко. За його словами, наповнюваність в них сьогодні - понад 50%.



Разом з тим у всіх закладах повинні посилити протиепідемічні заходи і дезінфекцію. У приміщеннях гуртожитків установ професійної та вищої освіти також повинні посилити санітарний режим і контроль.