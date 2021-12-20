Київські школярі повернуться з канікул і підуть на дистанційку

Київські школярі, крім початкових класів, після закінчення весняних канікул перейдуть на дистанційну форму навчання.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко сьогодні під час онлайн-брифінгу.
За його словами, Департамент освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА) вже розробив план навчання і продовжить транслювати онлайн-уроки на телеканалі "Київ".
Дитячі садки в Києві будуть працювати, повідомив Кличко. За його словами, наповнюваність в них сьогодні - понад 50%.
Разом з тим у всіх закладах повинні посилити протиепідемічні заходи і дезінфекцію. У приміщеннях гуртожитків установ професійної та вищої освіти також повинні посилити санітарний режим і контроль.
Дитячі садки в Києві будуть працювати, повідомив Кличко. За його словами, наповнюваність в них сьогодні - понад 50%.
Разом з тим у всіх закладах повинні посилити протиепідемічні заходи і дезінфекцію. У приміщеннях гуртожитків установ професійної та вищої освіти також повинні посилити санітарний режим і контроль.
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