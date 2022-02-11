Київські затори 11 лютого

09:58 11 лютий Київ, Україна

Станом на 9:30 ранку 11 лютого у Києві традиційно утворилися затори на центральних вулицях міста, а також у напрямку правого берега. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.



Правий берег



На правому березі утруднений рух вул. Набережно-Лугова та багатьма вулицями Подолу. Традиційно стоїть у пробках проспект Перемоги, вул. Жилянська та Саксаганська.



Важко проїхати на Повітрофлотському проспекті та вулицях Валерія Лобановського, Вадима Гетьмана.



На лівому березі ситуація менш напружена. Частково рух утруднений на Дніпровській набережній, Броварському проспекті та проспекті Бажана. Також ущільнено рух Харківським шосе.



Станом на 9:15 рух на мостах вільний. Тепер можна вільно проїхати Південним мостом, мостом Метро, майже не ускладнений рух на мосту Патона, та вільний рух на Дарницькому.



Нагадаємо, столиця України посіла третє місце у рейтингу міст світу із найбільшою затримкою руху транспорту.