Київські котельні готові до перебоїв із електропостачанням - КМДА

12:51 13 вересня Київ, Україна

Понад сто котелень у Києві забезпечено системами оперативного підключення до генераторів у разі виникнення перебоїв з електропостачанням.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв в ефірі радіо "КиївFM" 13 вересня.



Він наголосив, що комунальні служби Києва активно готуються до стабільного проведення опалювального сезону.

"На цей момент ми завершили гідравлічні випробування теплових мереж міста та продовжуємо усунення виявлених пошкоджень, а також проводимо перевірки на джерелах теплопостачання. Понад сто котелень у місті вже обладнано системами оперативного підключення до альтернативних джерел енергопостачання", - повідомив чиновник.



Пантелєєв також зазначив, що частину енергетичного обладнання столиці було зруйновано минулого зимового періоду, і наразі триває складний процес його відновлення.



Він наголосив, що місто активно створює резервні джерела енергоживлення на об'єктах, де це технічно можливо. Таким чином, більше двох третин котелень у Києві мають генератори, що дозволить їм продовжувати функціонувати при відключенні електропостачання.