Київські хрущовки чекає реконструкція

19:06 10 листопада Київ, Україна

Начальник Інституту Генплану Києва Сергій Броневицький розповів, що в Києві 2 195 хрущовок, термін експлуатації яких закінчується або вже давно закінчився, такі будинки підлягають реконструкції.

За словами Броневицького, фізична зношеність хрущовок зараз становить 60% і вище. Ці багатоквартирні будинки, згідно із законодавством, вважаються застарілим житлом, яке не відповідає вимогам комфортного життя і потребує значних коштів на ремонт. У Києві таких будинків 2195.



Передбачена реконструкція будинків будівництва 1060 - 1974 років.



Які будинки будуть реконструювати (адреси):

на вулиці Маршала Гречка;

на вулиці Стеценка;

в кварталі в межах вулиці Воскресенської;

на вулиці Перова;

на проспекті Алішера Навої;

в кварталі в межах вулиці Попудренка;

на вулиці Гната Хоткевича;

на вулиці Мініна;

на вулиці Червоноткацькій;

в кварталі в межах Лісового проспекту;

на вулиці Мілютенка;

на вулиці Шалом-Алейхема;

в кварталі в межах вулиці Російської;

на вулиці Сімферопольській;

на вулиці Ялтинській;

на вулиці Новодарницькій.

Відселення мешканців

Відселяти мешканців із застарілих будинків зможуть тільки за умови попереднього надання рівноцінних за площею та кількістю кімнат квартир в рамках кварталу або мікрорайону.



Також законом передбачено коефіцієнт 1,5 на відшкодування житлової площі. Наприклад, якщо у вас квартира площею 50 квадратних метрів, то вам повинні надати квартиру площею 75 квадратних метрів.



Щодо згоди мешканців на відселення, за словами Броневицького, насильно цього робити не будуть. Але якщо влада визнає житло аварійним, його просто знесуть. В такому випадку згода мешканців не потрібна.