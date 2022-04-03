Київська область повністю звільнена від російських загарбників

Як радісно чути останні новини від наших захисників! Тільки подумайте, що відчувають ті, хто під бомбуванням залишав свої будинки, втрачаючи близьких. І ось вона, довгоочікувана новина: ЗСУ повністю звільнили територію Київської області від російських загарбників. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, спецназівці Національної поліції розпочали операцію із зачистки території міста Бучі під Києвом.

"Зараз у місті працюють бійці зведеного полку спеціального призначення Нацполіції "Сафарі", до складу якого увійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу та Тор, а також фахівці вибухотехнічної служби", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, українські військові відновили контроль над селищем Михайло-Коцюбинське, яке знаходиться за 18 кілометрів від Чернігова.

Раніше повідомлялося, що від російських окупантів звільнено два села під Черніговом.