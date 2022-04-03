Київська область повністю звільнена від російських загарбників

Як радісно чути останні новини від наших захисників! Тільки подумайте, що відчувають ті, хто під бомбуванням залишав свої будинки, втрачаючи близьких. І ось вона, довгоочікувана новина: ЗСУ повністю звільнили територію Київської області від російських загарбників. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.
Як повідомляє прес-служба Національної поліції, спецназівці Національної поліції розпочали операцію із зачистки території міста Бучі під Києвом.
Нагадаємо, українські військові відновили контроль над селищем Михайло-Коцюбинське, яке знаходиться за 18 кілометрів від Чернігова.
Раніше повідомлялося, що від російських окупантів звільнено два села під Черніговом.
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