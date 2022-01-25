Київська адміністрація розповіла про заходи травня, присвячені Дню Перемоги

06:56 07 травень Київ, Україна

У Києві традиційно пройде зустріч з ветеранами Другої світової війни, яка пройде в Музеї окупації Києва 8 травня.

Про це повідомила пресслужба київської міськдержадміністрації.



"8 травня Київ відзначить День пам'яті і примирення, а 9 травня - сімдесят шосту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій. Також передбачені виплати ветеранам Другої світової війни, учасникам антитерористичної операції, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам Революції Гідності та деяким іншим категоріям громадян.



У КМДА затвердили відповідний план заходів.



Зокрема, 6 травня відкрилася фотовиставка "Мить історії" в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця". Триватиме захід до 16 травня.



З 7 до 21 травня проходить виставка архівних документів до Дня пам'яті і примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Перегляд виставки буде доступний на вебсайті Державного архіву Києва.



8 травня в парку Вічної Слави відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.



Також 8 травня запланована зустріч з ветеранами бойових дій в Музеї окупації Києва, а в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки відкриється книжкова виставка "Пам'ятати заради майбутнього".



Крім того, 9 травня відбудуться захід "Пам'ятаємо-Перемагаємо" на території Національного музею історії України. Також проведуть поминальне богослужіння, присвячене пам'яті загиблих, полеглих в боротьбі за звільнення України і перемогу над нацизмом, молебень за мир в Україні.



Також протягом травня відбудуться тематичні уроки, виховні години, лекції, наукові проєкти, акції, просвітницькі, мистецькі та меморіальні заходи. Триватимуть патріотичні онлайн-проєкти, присвячені Дню пам'яті і примирення. Будуть проходити тематичні виставки творчих робіт з образотворчого мистецтва, наукові тематичні проєкти.