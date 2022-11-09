Кияни за добу зібрали підписи за петицію проти встановлення новорічної ялинки

11:02 09 листопада Київ, Україна

Петиція проти встановлення новорічної ялинки на сайті Київради зібрала необхідну кількість підписів менш ніж за добу.



Авторка петиції, Наталія Попович, вважає недоречним витрачати кошти на придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж новорічної ялинки у Києві. З Наталією погодилися ще понад шість тисяч киян.

«Виділені кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи ВПО», – наголосила Наталія Попович.

Мер Віталій Кличко сказав, що традиційних масових святкувань до Нового року не влаштовуватимуть, але повністю відмовлятися від святкування зимових свят не планують. Формат ще обговорюється, зокрема, можливість встановлення ялинки в центрі міста.