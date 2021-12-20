Кияни обурені велодоріжкою за 185 млн гривень

Жителі столиці не в захваті від велодоріжки, яку хочуть побудувати уздовж Набережного шосе в Києві.

Як повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор" на сторінці в Facebook. На це місто витратить близько 185 мільйонів гривень на велодоріжку і пішохідний променад з освітленням і зонами відпочинку.

"На місці колишньої трамвайної колії з'явиться велодоріжка з пішохідним променадом. Веломагістраль зв'яже міст ім. Патона, міст Метро (запланований веломаршрут Лісова-Центр), Парковий пішохідний міст (виїзд на рекреаційну зону Труханового острова, а також на веломаршрут Троєщина-Центр) і Поділ ", - йдеться в повідомленні.

По всій довжині велодоріжки встановлять опори і освітлення. Також планується оновити уздовж нового маршруту і інженерні системи.

Відзначається, що нову велодоріжку і пішохідну зону приєднають до системи "Kyiv Smart City". За порядком стежитимуть за допомогою камер відеоспостереження.

А тепер до найцікавішого. Відповідно до кошторису, опублікованій на сайті КМДА, на будівництво велодоріжки на набережній міська влада витратить майже 185 мільйонів гривень. З цієї суми, наприклад, на посадку дерев та облаштування зони відпочинку піде близько 13 мільйонів гривень.

У коментарях під постом "Київавтодору" кияни гостро розкритикували цю ідею, зазначивши, що це марна трата грошей платників податків і в цьому місці велодоріжка нікому не потрібна.