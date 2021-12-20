Кияни обурені велодоріжкою за 185 млн гривень

По всій довжині велодоріжки встановлять опори і освітлення. Також планується оновити уздовж нового маршруту і інженерні системи.
Відзначається, що нову велодоріжку і пішохідну зону приєднають до системи "Kyiv Smart City". За порядком стежитимуть за допомогою камер відеоспостереження.
А тепер до найцікавішого. Відповідно до кошторису, опублікованій на сайті КМДА, на будівництво велодоріжки на набережній міська влада витратить майже 185 мільйонів гривень. З цієї суми, наприклад, на посадку дерев та облаштування зони відпочинку піде близько 13 мільйонів гривень.
У коментарях під постом "Київавтодору" кияни гостро розкритикували цю ідею, зазначивши, що це марна трата грошей платників податків і в цьому місці велодоріжка нікому не потрібна.
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