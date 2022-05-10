Київ: що зміниться на станції метро "Шулявська" після капремонту

21:12 08 грудня Київ, Україна

Директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов розповів, що на станції метро "Шулявська" розпочався капітальний ремонт, після реконструкції вона стане більш доступною для маломобільних громадян.

Про це повідомила пресслужба КМДА у вівторок, 8 грудня.

"Столична транспортна інфраструктура стає більш дружньою до маломобільних людей", - зазначив Осипов.

Що планують зробити:

влаштують тактильні смуги;

замінять двері вхідної групи на нові зі збільшеною шириною дверних полотен;

оновлять систему гучномовного зв'язку, навігації;

встановлять тактильні покажчики для людей з порушеннями зору.

Також, за словами Осипова, встановлять нові турнікети, як на станціях "Сирець" і "Площа Льва Толстого".



Він нагадав, що в цьому році були капітально відремонтовані дві станції метрополітену - "Лук'янівська" і "Сирець". Обидві оснащені за програмою доступності.