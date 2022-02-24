Київ вводить комендантську годину

17:14 24 лютий Київ, Україна

Київ із сьогоднішнього дня вводить комендантську годину. Він діятиме з 22:00 до 7:00.

"Це вимушений крок, але за нинішніх умов військової агресії та військового стану, необхідний для безпеки жителів столиці", - заявив мер столиці Віталій Кличко"

Громадський транспорт під час коменданської години не працюватиме. При цьому станції метрополітену будуть доступні у вигляді укриття в цілодобовому режимі.



Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої необхідності пересування містом під час комендантської години, зокрема працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов'язково потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу.