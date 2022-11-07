Київ вперше претендує на звання "найрозумнішого" міста світу

Київ вперше потрапив у фінал щорічного конкурсу World Smart City Awards 2022 і претендує на звання найрозумнішого міста у світі. Переможця оголосять 16 листопада.
Кожне місто отримало місце у фіналі за впровадження будь-якого конкретного проєкту. Київ бореться за статус «розумного», працюючи над діджитал-реформою, незважаючи на війну з росією.
Це має допомогти місту стати «безпечним, стійким та мобільним», а також повністю перевести всі адміністративні сервіси в онлайн режим до 2030 року, зазначають організатори.
У фінал також потрапили Сеул, Торонто, Сідней, Богота (Колумбія) та Курітіба (Бразилія). Загалом у World Smart City Awards надіслали заявки із понад 60 країн.
World Smart City Awards – щорічна нагорода, яка відзначає найінноваційніші міста та проєкти світу.
Кожне місто отримало місце у фіналі за впровадження будь-якого конкретного проєкту. Київ бореться за статус «розумного», працюючи над діджитал-реформою, незважаючи на війну з росією.
Це має допомогти місту стати «безпечним, стійким та мобільним», а також повністю перевести всі адміністративні сервіси в онлайн режим до 2030 року, зазначають організатори.
У фінал також потрапили Сеул, Торонто, Сідней, Богота (Колумбія) та Курітіба (Бразилія). Загалом у World Smart City Awards надіслали заявки із понад 60 країн.
World Smart City Awards – щорічна нагорода, яка відзначає найінноваційніші міста та проєкти світу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі