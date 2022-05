Київ вперше потрапив до першої сотні списку Best Cities

Київ зайняв 87-е місце, піднявшись за рік з 139-го, серед кращих і інвестиційно привабливих міст світу за даними міжнародного рейтингу Best Cities.Про це повідомляє КМДА.Як зазначається, список американського рейтингового видання Best Cities Reports базується на статистичних показниках і оцінках якості послуг місцевими жителями і туристами.У КМДА повідомляють, що розглядалося 25 сфер, згрупованих в шість основних категорій: навколишнє середовище з урахуванням кількості випадків захворювання на COVID-19; ключові міські установи, визначні пам'ятки і інфраструктура; людський капітал; рівень життя; дозвілля; висвітлення в ЗМІ, інтернеті.Зараз це вже шостий випуск з рейтингом міст світу для життя, роботи, інвестицій та подорожей від компанії Resonance Consultancy.У КМДА відзначають, що українська столиця вперше потрапила до першої сотні списку Best Cities.