Київ: в повітрі зафіксовано перевищення шкідливих речовин

14:22 15 липень Київ, Україна

Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського провела заміри якості повітря Києва, результати показали значне перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

Зокрема, зазначається, що кількість пилу в повітрі перевищила норму в 1,3 рази на Бессарабській площі, а діоксиду сірки - в 1,3 рази на всіх постах спостереження, крім проспекту Науки, 37.



Перевищення діоксиду азоту в 2,5-5 рази також відзначено на всіх постах крім, просп. Науки, 37, а формальдегіду - в 1,7 рази на всіх постах.



За словами фахівців, дані викиди шкідливих речовин утворюються в атмосфері через горіння вугілля, мазуту, бензину, дизпалива, газу в теплоенергетичних та опалювальних установках, в двигунах автомобілів і під час пожеж.