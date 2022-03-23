Київ у топі найбільш брудних міст світу

13:18 29 жовтня Київ, Україна

Дані сайту Iqair, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, описують рівень забруднення повітря в столиці, як "шкідливий". Також на сайті рекомендують обов'язкове носіння маски (епідемія коронавірусу тут ні до чого) і використання в домашніх умовах очищувача повітря.

Є і втішні моменти, ближче до вихідних індекс якості повітря знижується, тобто повітря стає чистішим.

У світовому рейтингу забруднення повітря в містах Київ піднявся на третє місце.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 159 при нормі в 50.