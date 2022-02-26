Київ: в парку «Позняки» споруджують Алею нот Кузьми Скрябіна

12:31 27 травень Київ, Україна

парку «Позняки», розташованому в Дарницькому районі столиці, з'явиться Алея нот українського композитора, музиканта, письменника і лідера групи «Скрябін» Кузьми Скрябіна.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Цей соціальний проєкт реалізують завдяки зусиллям громади та підтримці меценатів. Алея буде в формі гітари, з нотами уздовж доріжки і гранітним каменем по центру", - відзначили в Дарницькій районній державній адміністрації.

В цей час на ділянці встановлюють світломузичну інсталяцію, яка буде світитися вночі. На інсталяцію надіті датчики, які при наближенні людини будуть вмикати музику Скрябіна. На грифі гітари розмістять ноти, як у пісні «Старі фотографії», а на кожній з них буде ім'я певного українського артиста.



Алею планують відкрити вже в кінці травня.



Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) народився 17 серпня 1968 року в м.Самбір Львівської області. Він записав 20 студійних альбомів, майже 70 кліпів, організував власне інтернет-радіо, автор кількох книг і багатьох інших проєктів. Трагічно загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля с.Лозуватка на Дніпропетровщині.