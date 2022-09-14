Київ в "червоній зоні": як будуть працювати транспорт, кафе, торговельні центри - коментує О. Кулеба

18:49 22 жовтня Київ, Україна

Зараз вирішується питання, які заходи карантину будуть діяти під час «червоної зони», оскільки захворюваність зростає і більшість областей вже перейшли в «помаранчеву зону».

Як працюватимуть транспорт, торгові центри і місця загального харчування - О. Кулеба відповів на брифінгу.

Олексій Кулеба, перший заступник голови КМДА, прокоментував, що в разі локдауну, звичайно, обмеження будуть діяти, якщо комісія ТЕБ та НС одноголосно прийде до такого рішення.

Робота великих торгових центрів, місць харчування, місць з продажем непродовольчих товарів з переходом в «червону зону» можлива тільки в разі повної вакцинації працівників, тобто 100%.

Також він звернувся до підприємців бути більш чутливими і активними в робочих колективах та сприяти організації повної вакцинації, а також дотримуватися всіх запобіжних заходів під час карантину на торгових місцях.

Робота транспорту в «червоній зоні» теж буде змінена. Спецперепустки будуть видаватися тільки в штатному режимі, але із застосуванням суворих епідеміологічних вимог.

Громадський транспорт буде обмежуватися тією кількістю людей, яка прописана у нього в технічному паспорті.

Також О. Кулеба ще раз зазначив, що навчальні заклади в період з 23 жовтня по 3 листопада закриваються для відвідувань. Шкільні канікули для дітей продовжуються з 23 по 31 жовтня. Дитячі садки в "червоній зоні" працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

"Щодо другого тижня буде прийнято додаткове рішення: або продовження осінніх канікул, або дистанційне навчання", - відповів заступник голови КМДА О. Кулеба.