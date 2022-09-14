Київ в "червоній зоні": як будуть працювати транспорт, кафе, торговельні центри - коментує О. Кулеба

Зараз вирішується питання, які заходи карантину будуть діяти під час «червоної зони», оскільки захворюваність зростає і більшість областей вже перейшли в «помаранчеву зону».

Як працюватимуть транспорт, торгові центри і місця загального харчування - О. Кулеба відповів на брифінгу.

Олексій Кулеба, перший заступник голови КМДА, прокоментував, що в разі локдауну, звичайно, обмеження будуть діяти, якщо комісія ТЕБ та НС одноголосно прийде до такого рішення.

Робота великих торгових центрів, місць харчування, місць з продажем непродовольчих товарів з переходом в «червону зону» можлива тільки в разі повної вакцинації працівників, тобто 100%.