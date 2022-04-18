Київ: старенька радикальним методом вирішила проблему з шумом під вікнами

12:37 20 липня Київ, Україна

У Дніпровському районі столиці бабуся, втомлена від постійного шуму через компанії, що сидять на лавці під її вікнами, вирішила незвичайним способом усунути проблему.

Старенька розпиляла дерев'яну лавочку на бруски, які склала неподалік.

Фотографії опублікував Telegram-канал "Київ зараз" у вівторок, 20 липня.

Як видно на знімках, жінка похилого віку розпиляла дерев'яну лавочку на бруски, які склала неподалік.

"А як ви боретеся з нічними посиденьками під вікнами квартири?" - сказано в підпису.

Інцидент стався в Дніпровському районі столиці.