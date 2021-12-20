Київ: Станції метро обладнають парковками

Київський мер Віталій Кличко розповів про те, що в столиці будуть створені нові паркінги. Їх розмістять в безпосередній близькості від шести станцій метро. Передбачається, що загальна місткість парковок складе дві тисячі місць.

Як повідомляється, паркінги зроблять на в'їздах до столиці за п'ятьма напрямками поблизу станцій метро:

Академмістечко;

Святошин;

Червоний Хутір;

іподром;

Сирецька.

За словами Кличка, перша парковка на 193 місця вже місяць працює біля станції метро Видубичі. Там встановили нове освітлення, транспортне і пішохідне огородження, навігацію.

«Крім цього, облаштували два пішохідні переходи, зробили дорожню розмітку, проклали оптоволокно, незабаром встановлять десять камер відеоспостереження», - повідомляє мер.

Мер столиці пише, що сьогодні влада тестує, чи користується попитом цей паркінг і що треба ще зробити, щоб людям було зручно.

Він також зазначає, що перехоплюючі паркінги дають водіям альтернативу - залишити авто на стоянці і рухатися далі громадським транспортом.