Київ: Станції метро обладнають парковками

Київський мер Віталій Кличко розповів про те, що в столиці будуть створені нові паркінги. Їх розмістять в безпосередній близькості від шести станцій метро. Передбачається, що загальна місткість парковок складе дві тисячі місць.
Як повідомляється, паркінги зроблять на в'їздах до столиці за п'ятьма напрямками поблизу станцій метро:
Академмістечко;
Святошин;
Червоний Хутір;
іподром;
Сирецька.
За словами Кличка, перша парковка на 193 місця вже місяць працює біля станції метро Видубичі. Там встановили нове освітлення, транспортне і пішохідне огородження, навігацію.
Мер столиці пише, що сьогодні влада тестує, чи користується попитом цей паркінг і що треба ще зробити, щоб людям було зручно.
Він також зазначає, що перехоплюючі паркінги дають водіям альтернативу - залишити авто на стоянці і рухатися далі громадським транспортом.
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