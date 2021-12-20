Київ з понеділка почнуть відключати від тепла

На відключення від опалення повністю всього Києва піде близько п'яти робочих днів, відключати почнуть вже з понеділка.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.
За прогнозом синоптиків, вже з цього тижня середньодобова температура - вище +8 градусів за Цельсієм. Коли, за нормативами, міські служби можуть вимикати опалення.
"Втім, соціальні об'єкти - лікарні, садки та школи - поки будуть отримувати тепло. І відключати їх будемо тільки за заявками керівників установ", - зазначив Кличко.
"Втім, соціальні об'єкти - лікарні, садки та школи - поки будуть отримувати тепло. І відключати їх будемо тільки за заявками керівників установ", - зазначив Кличко.
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