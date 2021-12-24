Київ приєднався до глобальної ініціативи Safe Travels

Київ отримав знак відповідності і приєднався до ініціативи безпечних подорожей від World Travel & Tourism Council.

"Знак відповідності Safe Travels Stamp визнає міжнародні протоколи безпеки WTTC, які були розроблені для просування соціальної відповідальності бізнесу в індустрії туризму та гостинності. Відтепер столичні представники галузі можуть приєднатися до протоколів безпеки і підтвердити відповідність з міжнародними стандартами ", - зазначила Хонда.