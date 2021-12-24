Київ приєднався до глобальної ініціативи Safe Travels

Київ отримав знак відповідності і приєднався до ініціативи безпечних подорожей від World Travel & Tourism Council.
Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда
Так, туристичні компанії, готелі і індивідуальні заклади розміщення, об'єкти торгівлі, розважальні заклади, які декларують свою відповідність міжнародним протоколам безпеки #SafeTravels, можуть використовувати знак свого міста.
Повідомляється, що для отримання знака #SafeTravels треба ознайомитися з "Умовами та правилами" і внести компанію в єдиний реєстр, підтвердивши відповідність бізнесу протоколам безпеки. Електронна форма розміщена на сайті Національної туристичної організації України:
Повідомляється, що для отримання знака #SafeTravels треба ознайомитися з "Умовами та правилами" і внести компанію в єдиний реєстр, підтвердивши відповідність бізнесу протоколам безпеки. Електронна форма розміщена на сайті Національної туристичної організації України:
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