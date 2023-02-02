Київ відвідали глава та віцепрезидент Єврокомісії

11:40 02 лютого Київ, Україна

В українську столицю прибули голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

"Добре повернутися до Києва, вчетверте після вторгнення росії. Цього разу з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС поруч з Україною як ніколи, і для подальшого поглиблення нашої підтримки та співробітництва", – написала Урсула фон дер Ляєн у Twitter і опублікувала фото.

Жозеп Боррель, повідомляючи про візит, написав, що його метою є "передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну".

"Допомога ЄС досягла 50 мільярдів євро з того часу, як росія почала війну. Європа була об'єднана з Україною з першого дня. І буде надалі – для перемоги та відновлення”, – прокоментував головний дипломат ЄС.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак привітав європейських партнерів.