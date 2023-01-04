Київ отримав окрему відзнаку у рейтингу найкращих міст світу за версією агентства Resonance

10:21 04 січня Київ, Україна

Агентство Resonance склало рейтинг найкращих міст світу у 2023 році, Київ — столиця України, отримав окрему почесну відзнаку у рейтингу.

"Історична столиця України є міським маяком мужності та стійкості, які ведуть непокірну націю проти кривавого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед щоденною трагедією", – описують Київ в агентстві.

Експерти Resonance склали рейтинг найкращих міст світу 2023 року для життя, роботи, інвестицій та подорожей. Київ отримав почесну відзнаку, а перше місце в рейтингу посів Лондон. Після нього до списку потрапили Париж, Нью-Йорк та Токіо.



Як описали місто

Місто розташоване на Дніпрі - одній з найбільших річок Європи. Київ є діловим центром України. Житловий фонд міста представлений багатоквартирними будинками та сучасними житловими комплексами. Транспортна інфраструктура – це розвинена система метро та автобуси, тролейбуси та трамваї. Місто багате на пам'ятки та пам'ятники.



Символ Києва – це Києво-Печерська Лавра, історичний комплекс збудований у 11 столітті. Також у місті працюють торгові, розважальні центри, інноваційні ресторани тощо. Звичайно, головне досягнення, завдяки якому Київ отримав звання "Почесного найкращого міста світу" - це дух, те, що не змогли зламати російські війська. Хоча росіяни мали намір захопити столицю України за три дні, вони так і не наблизилися до неї.



Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на першість Києва у рейтингу.