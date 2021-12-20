Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст світу

16:36 01 грудень Київ, Україна

Українська столиця посіла 88-е місце в рейтингу найдорожчих міст світу, що на 13 сходинок вище за попередній результат.

Про це йдеться у рейтингу Economist Intelligence Unit.

У формуванні рейтингу враховувалися дані про ціни за серпень та вересень у 173 найбільших містах світу. Вартість життя в середньому зросла на 3,5 відсотка у національній валюті, яка є найшвидшим рівнем інфляції за останні п'ять років, наголошується у звіті.



Найдорожчим для життя став ізраїльський Тель-Авів, друге місце посіли Париж та Сінгапур. Результат Тель-Авіва в основному пов'язаний зі зміцненням шекелю щодо долара та зростанням цін на харчові продукти та транспорт. Загалом верхні щаблі рейтингу, як і раніше, займають європейські та розвинені азіатські міста.



Найбільше піднявся в рейтингу найдорожчих міст іранський Тегеран, який посів 29 рядок порівняно з 79-м минулого разу. Такий стрибок зумовлений санкціями США проти Ірану, які спричинили дефіцит та зростання цін. З листопада 2020 року вартість продуктового кошика в Тегерані зросла на 42 відсотки.



Натомість життя відчутно подешевшало в італійському Римі, таїландському Бангкоку та перуанській Лімі. Автори звіту зазначають, що в італійській столиці це особливо помітно за вартістю продуктового кошика та одягу.



Міста Північної Америки та Китаю залишаються за відносно помірними цінами. Найдешевшим для життя містом знову став сирійський Дамаск, попередні рядки займають міста Близького Сходу, Африки та найбідніших частин Азії.