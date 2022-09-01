Київ: майже 70% батьків обрали для власних дітей-школярів навчання у очному режимі

18:06 03 серпня Київ, Україна

У Києві майже 70% батьків обрали для власних дітей-школярів очну форму навчання з 1 вересня, повідомляє директорка департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян.

У КМДА наголошують, що це попередні дані опитування. Близько 20% київських школярів до 1 вересня будуть за кордоном, ще 10% – планують обрати альтернативні форми навчання (онлайн чи індивідуальне навчання). Для цього потрібно написати відповідну заяву у школі.