Київ: майже 70% батьків обрали для власних дітей-школярів навчання у очному режимі

У Києві майже 70% батьків обрали для власних дітей-школярів очну форму навчання з 1 вересня, повідомляє директорка департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян.
У КМДА наголошують, що це попередні дані опитування. Близько 20% київських школярів до 1 вересня будуть за кордоном, ще 10% – планують обрати альтернативні форми навчання (онлайн чи індивідуальне навчання). Для цього потрібно написати відповідну заяву у школі.
Наразі експертна комісія перевірила всі школи Києва. За словами Фіданян, укриття (не бомбосховища) мають 70% навчальних закладів.
Школи, в яких укриття не може вмістити під час повітряної тривоги всіх учнів із вчителями, перейдуть на навчання у дві зміни. У той самий час навчальні заклади, які не мають ні укриття, ні безпечного місця поряд зі школою, не зможуть розпочати офлайн-навчання.
До офлайн-навчання на кінець липня 2022 року в Україні готові лише 23% шкіл. Водночас лише 11% навчальних закладів мають власні споруди цивільного захисту.
В Україні школярі можуть навчатися позмінно та за змішаною формою. Очне навчання у школах запроваджуватимуть лише за згодою обласних військових адміністрацій.
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