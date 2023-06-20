Київ: петицію про скасування зупинки транспорту під час тривог відхилили вшосте

16:26 20 червня Київ, Україна

Київрада відхилила вже шосту петицію про скасування зупинки транспорту під час тривог, яка набрала необхідні підписи наприкінці травня.



"Рішення про зупинку транспорту приймала Рада оборони Києва з урахуванням безпекової ситуації, її переглянуть лише у разі «істотної стабілізації» і якщо будуть відповідні рекомендації від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)", - йдеться у відповіді міського голови Віталія Кличка.



Водночас ще у травні стало відомо, що ДСНС не вимагає від міст зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог.



"Аналіз та оцінку ситуації здійснюють "на постійній основі"", - додав "Аналіз та оцінку ситуації здійснюють "на постійній основі"", - додав Кличко



Мер також заявив, що зупинки комунального транспорту під час тривог не несуть для пасажирів додаткових витрат, оскільки після завершення тривоги вони можуть скористатися заздалегідь оплаченими проїзними.



Водночас у громадській ініціативі «Пасажири Києва» зазначають, що городяни, навпаки, переплачують за проїзд, пересідаючи під час повітряної тривоги із комунального транспорту на авто приватних перевізників.



Кількість підтриманих городянами петицій про скасування зупинки транспорту під час тривог безпрецедентна для Києва: такої кількості звернень ще не було з жодного питання у місті, зазначали у громадській ініціативі «Пасажири Києва».



Останню петицію зареєстрували наприкінці березня, у травні вона зібрала підписи. Автор петиції зазначає, що міський голова не виносить вимоги киян на розгляд Ради оборони Києва, де він сам є головою.



За весну 2022 року ще п'ять петицій зібрали 6000 підписів – кількість, потрібну для того, щоб їх розглянула міська рада.