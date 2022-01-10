Київ послаблює карантинні обмеження

12:56 28 квітень Київ, Україна

Міська комісія з надзвичайних ситуацій Києва прийняла рішення про ослаблення карантинних заходів, з 1 травня відновиться робота громадського транспорту, ТЦ і ресторанів.

Про це сказав мер міста Віталій Кличко на брифінгу в середу, 28 квітня.

"Сьогодні вранці Комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про ослаблення протиепідемічних заходів в столиці. Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій прийме рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки і виведення столиці з "червоної" зони", - сказав Кличко.

За його словами, з 1 травня весь наземний громадський транспорт і метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі. Але з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм і правил.