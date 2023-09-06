Київ обмежує заходи на святкові дні – КМДА

18:45 21 серпня Київ, Україна

Київська влада заборонила проводити недержавні масові заходи релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня. Рішення прийнято з міркувань безпеки.



Про це 21 серпня повідомила пресслужба КМДА.



Головам столичних райдержадміністрацій доручено не допускати погодження проведення недержавних масових заходів у ці дні.



Керівництво Нацполіції та ДСНС Києва має вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України. Ці заходи заплановано на державному рівні.



Мешканців та гостей столиці закликали у ці дні бути максимально уважними та обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.