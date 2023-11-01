Київ перебуває в зоні потенційної небезпеки через спалах гепатиту А у Вінницькій області

Через спалах гепатиту А на Вінниччині в області оголошено надзвичайний стан. За тиждень кількість хворих зросла більш ніж удвічі.
Для киян це є підставою посилити особистий контроль за власною інфекційною безпекою. Ризик поширення хвороби у місті насамперед пов'язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями.
За інформацією департаменту, захворювання на гепатит А зареєстрували не лише у Вінницькій, а й в інших громадах регіону.
У відомстві уточнюють, що гепатит А реєструють у: Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають в інфекційних відділеннях медустанов громад.
У відомстві уточнюють, що гепатит А реєструють у: Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають в інфекційних відділеннях медустанов громад.
Вона уточнила, що ще 23 пацієнти з підтвердженим діагнозом – у дитячій обласній інфекційній лікарні. Усі пацієнти середнього ступеня тяжкості.
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