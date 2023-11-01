Київ перебуває в зоні потенційної небезпеки через спалах гепатиту А у Вінницькій області

13:14 01 листопада Київ, Україна

Через спалах гепатиту А на Вінниччині в області оголошено надзвичайний стан. За тиждень кількість хворих зросла більш ніж удвічі.

Для киян це є підставою посилити особистий контроль за власною інфекційною безпекою. Ризик поширення хвороби у місті насамперед пов'язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями.





У відомстві уточнюють, що гепатит А реєструють у: Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають в інфекційних відділеннях медустанов громад. За інформацією департаменту, захворювання на гепатит А зареєстрували не лише у Вінницькій, а й в інших громадах регіону.У відомстві уточнюють, що гепатит А реєструють у: Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають в інфекційних відділеннях медустанов громад.

"На сьогодні найбільше пацієнтів у Клінічному центрі інфекційних хвороб - 89 з підтвердженим діагнозом та 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт із підтвердженим діагнозом та один із підозрою", - розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Вона уточнила, що ще 23 пацієнти з підтвердженим діагнозом – у дитячій обласній інфекційній лікарні. Усі пацієнти середнього ступеня тяжкості.