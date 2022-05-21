10:31 16 грудня Київ, Україна

Завтра глава країни-агресора Володимир Путін проведе щорічну пресконференцію в прямому ефірі, під час якої він буде відповідати на зручні для нього питання журналістів і пересічних громадян Росії.

Громадська організація "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод" запрошує приєднається до флешмобу #ЗАДАЙВОПРОСТИРАНУ, за результатами заходу частина питань буде передана в адміністрацію президента країни-агресора. Більш того, безпосередньо під час акції кожен охочий в режимі онлайн зможе задати питання з подальшою їхньою трансляцією на будівлі посольства РФ в Києві.



Флешмоб «Постав запитання тирану» пройде 17 грудня о 16:00 під посольством РФ у Києві (Повітрофлотський проспект, 27).