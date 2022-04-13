Кіберполіція закликає повідомляти про ворожі дії через бот у Телеграмі «Народний месник»

07:55 13 квітня Київ, Україна

Повідомити про ворожі дії можна через спеціальний бот у Телеграмі «Народний месник» – https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Функціонал бота дозволяє оперативно передати правоохоронцям інформацію про:

🔘 мітки, залишені ворогом
🔘 виявлену техніку або військових-окупантів
🔘 випадки мародерства
🔘 місця знаходження снарядів, що не розірвалися

А ще додали нову функцію - повідомлення про поплічників окупантів (ви можете надіслати фото, скріншоти або посилання на сторінки в соцмережі).

Громадяни, які мають камери зовнішнього відеоспостереження, де знаходяться окупанти, можуть надати доступ до відео правоохоронцям, дотримуючись інструкцій у боті.