Кіберполіція закликає повідомляти про ворожі дії через бот у Телеграмі «Народний месник»

Повідомити про ворожі дії можна через спеціальний бот у Телеграмі «Народний месник» – https://t.me/ukraine_avanger_bot.
Функціонал бота дозволяє оперативно передати правоохоронцям інформацію про:
🔘 мітки, залишені ворогом
🔘 виявлену техніку або військових-окупантів
🔘 випадки мародерства
🔘 місця знаходження снарядів, що не розірвалися
А ще додали нову функцію - повідомлення про поплічників окупантів (ви можете надіслати фото, скріншоти або посилання на сторінки в соцмережі).
Громадяни, які мають камери зовнішнього відеоспостереження, де знаходяться окупанти, можуть надати доступ до відео правоохоронцям, дотримуючись інструкцій у боті.
Функціонал бота дозволяє оперативно передати правоохоронцям інформацію про:
🔘 мітки, залишені ворогом
🔘 виявлену техніку або військових-окупантів
🔘 випадки мародерства
🔘 місця знаходження снарядів, що не розірвалися
А ще додали нову функцію - повідомлення про поплічників окупантів (ви можете надіслати фото, скріншоти або посилання на сторінки в соцмережі).
Громадяни, які мають камери зовнішнього відеоспостереження, де знаходяться окупанти, можуть надати доступ до відео правоохоронцям, дотримуючись інструкцій у боті.
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