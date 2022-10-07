Кіберполіція ліквідувала 14 тисяч російських ресурсів, які підтримували війну

20:17 06 жовтня Київ, Україна

Спільний проект кіберполіції та волонтерів "МРІЯ", створений для ліквідації каналів російських пропагандистів, які підтримують війну, заблокував 14 тисяч ворожих ресурсів.



Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець на брифінгу у Military Media Center.



Під час виступу він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення проект "МРІЯ" змінив профіль та став спільним проектом із волонтерами та громадянами для протидії інтернет-пропаганді ворога.