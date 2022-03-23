КМДА взяла під контроль роботу самокатів

17:44 24 червня Київ, Україна

У столиці набудуть чинності нові правила щодо користування самокатами, серед них: допустима швидкість, заборонені місця для пересування і паркування.

Про це в четвер, 24 червня, повідомляє пресслужба КМДА.



"Сьогодні Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва", - йдеться в повідомленні.



Оператори будуть надавати міській владі дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах і днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.



Правила користування самокатами в Києві: