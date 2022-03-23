КМДА взяла під контроль роботу самокатів

У столиці набудуть чинності нові правила щодо користування самокатами, серед них: допустима швидкість, заборонені місця для пересування і паркування.
Про це в четвер, 24 червня, повідомляє пресслужба КМДА.
"Сьогодні Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва", - йдеться в повідомленні.
Оператори будуть надавати міській владі дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах і днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.
Правила користування самокатами в Києві:
"Сьогодні Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва", - йдеться в повідомленні.
Оператори будуть надавати міській владі дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах і днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.
Правила користування самокатами в Києві:
- Максимальна швидкість зменшена з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних і історичних) зонах швидкість повинна досягати не більше 14 км/год;
- Вводяться зони, де буде заборонено залишати самокати. Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб'єктів, які ведуть свою діяльність в сфері національної безпеки і оборони;
- Введений спеціальний перелік зон, де програмним методом забороняється пересування самокатів. На під'їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких - Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні і чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади;
- 1025 точок ранкового старту будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І тільки з них самокати повинні стартувати. Таким чином в місті вирішиться проблема, коли після підзарядки вранці вони стоять десь ще;
- Оператори зобов'язуються страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самоката. Поліс повинен покривати витрати на медичну допомогу і лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб - з покриттям від 100 тисяч гривень;
- На кожен самокат з обох сторін повинен наноситися спеціальний номер в форматі букви і трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно, передавати інформацію так, щоб ідентифікувати порушників було легше.
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