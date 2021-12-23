КМДА оновила карту підземних укриттів в Києві

12:57 15 квітень Київ, Україна

На тлі повідомлень про загострення ситуації на Донбасі і на кордоні України, Київська міська держадміністрація оновила інтерактивну карту столиці з адресами підземних укриттів.





Йдеться про укриття населення столиці від надзвичайних ситуацій, а також ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.



Фонд захисних споруд цивільної оборони охоплює наступні укриття: Знайти її можна на сайті КМДА.Йдеться про укриття населення столиці від надзвичайних ситуацій, а також ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.Фонд захисних споруд цивільної оборони охоплює наступні укриття:

цивільного захисту;

підземний простір метрополітену;

підвальні приміщення житлових будинків;

підземні паркінги;

інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

Відзначається, що керівники організацій та власники споруд, зазначених на карті, зобов'язані забезпечити вільний доступ громадян до укриття.





Зазначені укриття розділені за категоріями. Користувач має можливість вибрати тільки цікаві йому категорії.

При виборі конкретного об'єкта на карті в бічному меню відкриється коротка інформація про нього.