Кожен другий українець користується "Дією", щоб отримати держпослуги

14:59 27 січня Київ, Україна

Кожен другий українець користується додатком Дія, щоб отримати держпослуги, свідчать результати опитування КМІС.



Популярність цифрових послуг зростає третій рік: 2020 року «Дію» використали 13% опитаних, 2021 року – 30%, а 2022-го цей показник зріс до 52%.



За 2022 рік до "Дії" приєдналися 6 мільйонів користувачів. Усього додатком вже користуються 18,5 мільйона осіб, порталом – 22 мільйони.

Додатком найчастіше користуються молоді респонденти, проте 2022-го зросла кількість користувачів «Дія» у всіх вікових категоріях. Серед українців від 18 до 29 років принаймні однією послугою користувалися 82,5%, а серед 50–69-річних – близько 58% (2021-го цей показник становив 44%). Майже третина користувачів "Дії" – мешканці сіл.



Які послуги найпопулярніші

Найпопулярніша послуга – отримання субсидій та соціальних виплат, нею 2022-го скористалися майже 16% опитаних.



Також «Дією» часто користуються при отриманні посвідчення водія, продажу авто, сплати штрафів онлайн.





На третьому місці за популярністю – отримання паспортів та інші контакти із Державною міграційною службою.

З тих, хто не користується «Дією», 70% респондентів зазначають, що вони не мають такої потреби, і майже половина (47%) не має потрібних навичок.