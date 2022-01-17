Кожен третій український підліток стає жертвою кібербулінгу - ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ прагне допомогти подолати насильство і забезпечити умови, в яких учні могли б відчувати себе безпечно в школі і поза школою, в тому числі були б захищені онлайн.
ЮНІСЕФ провело опитування, згідно з яким кожен третій підліток в Україні ставав жертвою онлайн-булінгу, а кожен п'ятий був змушений пропускати через це шкільні заняття.
Про це йдеться на сторінці ЮНІСЕФ Україна в соціальній мережі "Фейсбук".
У зв'язку з цим 4 травня, в Міжнародний день протидії булінгу, ЮНІСЕФ закликає батьків ще раз поговорити зі своїми дітьми про булінг і кібербулінг. Про те, що таке кібербулінг і які його прояви? Що робити, щоб зменшити ризик кібербулінгу? Як зупинити булінг щодо дитини? Відповіді на ці питання можна знайти в матеріалах ЮНІСЕФ.
Кібербулінг - це булінг із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах і мобільних телефонах. Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокації гніву або приниження тих, проти кого він спрямований.
Зокрема, йдеться про:
- поширення брехні про кого-небудь або розміщення фотографій, компрометуючих кого-небудь, в соціальних мережах;
- передачу повідомлень або погроз, які ображають кого-небудь або можуть завдати комусь шкоди через платформи обміну повідомленнями;
- видавання себе за іншого/іншу і відправлення повідомлень іншим людям від його/її імені.
Особистий булінг і кібербулінг часто пов'язані між собою. Але кібербулінг залишає цифровий слід - записи, які можуть бути доказами, які дозволять зупинити травлю.
Кібербулінг - це булінг із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах і мобільних телефонах. Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокації гніву або приниження тих, проти кого він спрямований.
Зокрема, йдеться про:
- поширення брехні про кого-небудь або розміщення фотографій, компрометуючих кого-небудь, в соціальних мережах;
- передачу повідомлень або погроз, які ображають кого-небудь або можуть завдати комусь шкоди через платформи обміну повідомленнями;
- видавання себе за іншого/іншу і відправлення повідомлень іншим людям від його/її імені.
Особистий булінг і кібербулінг часто пов'язані між собою. Але кібербулінг залишає цифровий слід - записи, які можуть бути доказами, які дозволять зупинити травлю.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі