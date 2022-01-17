Кожен третій український підліток стає жертвою кібербулінгу - ЮНІСЕФ

17:51 04 травень Київ, Україна

ЮНІСЕФ прагне допомогти подолати насильство і забезпечити умови, в яких учні могли б відчувати себе безпечно в школі і поза школою, в тому числі були б захищені онлайн.

ЮНІСЕФ провело опитування, згідно з яким кожен третій підліток в Україні ставав жертвою онлайн-булінгу, а кожен п'ятий був змушений пропускати через це шкільні заняття.

Про це йдеться на сторінці ЮНІСЕФ Україна в соціальній мережі "Фейсбук".

"Під час пандемії COVID-19 підлітки стали ще більше часу проводити онлайн і стали ще більш уразливими до негативного впливу кібербулінгу", - говориться в повідомленні.