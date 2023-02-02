Кожен третій українець став мігрантом із початку повномасштабного вторгнення

16:37 02 лютого Київ, Україна

Кожен третій українець став мігрантом за 11 місяців повномасштабної війни. 82% українців мігрували в межах області чи всієї України, тоді як 18% переїхали за кордон.



Більшість мігрантів є мешканцями областей на сході України, свідчить дослідження Gradus Research.

Майже половина тих, хто залишив місце постійного проживання на початку вторгнення, вже повернулися. Насамперед це стосується жителів північних областей та Києва, зазначають соціологи.





Чи буде друга велика хвиля міграції?



60% опитаних українців відповіли, що у разі загострення ситуації на фронті планується залишатися там, де зараз.

«Якщо слід очікувати міграційних сплесків, то вони обмежаться територією України», – вважає директор Gradus Research Євгенія Близнюк.

У разі ескалації бойових дій 21% українців планують переміщатися в межах України, лише 7% планують виїзд за кордон, що є найнижчим показником за 11 місяців.



Майже третина опитаних українців (32%), які поїхали за кордон після 24 лютого, кажуть, що мають намір повернутися до України «за першої нагоди». Лише 10% мігрантів вважають, що поїхали назавжди. За словами аналітиків, більшість із них – мешканці західних областей України у віці 25-34 років.



Опитування проводилося методом самозаповнення анкет у мобільному додатку серед людей 18-60 років. У дослідженні взяли участь 1140 респондентів.