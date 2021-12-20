Кожен п'ятий український випускник планує навчатися за кордоном

11:17 17 березень Київ, Україна

Згідно з результатами соцдослідження "Освіта в Україні: як українські школи пережили перші хвилі карантину", більшість випускників вважають за краще отримати освіту в Україні.

Так, 32% опитаних заявили, що вважають гідною освіту, отриману в престижному українському виші, а не в Європі, США або ж Канаді.



30% респондентів вважають, що вчитися треба винятково в Україні, 20% - мають намір це робити в іноземних навчальних закладах, а 20% вагалися з відповіддю.



На думку 61% випускників, виш - це важливе місце соціалізації, пошуку друзів і майбутніх партнерів.



Майже половина (49%) респондентів заявили про стереотипи в суспільстві, що нібито тільки освіта є запорукою успіху.



Ще 49% молодих людей впевнені, що університет дає можливість спробувати заснувати бізнес з мінімальним ризиком.



Опитування проводилося онлайн Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп з 25 лютого по 4 березня 2021 року. Було опитано 1 353 людини. Статистична похибка 3,5%.