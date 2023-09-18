Кожен десятий житель Японії старше 80 років

Люди старше 80 років становлять понад 10% населення Японії, йдеться у звіті уряду, випущеному на честь щорічного Дня поваги до людей похилого віку.
Про це пише Bloomberg.
Фактори, наприклад, низька народжуваність і значна середня тривалість життя в Японії, призвели до того, що країна стала рекордсменкою за кількістю громадян старше 65 років. У 2023 частка людей, які вже досягли 65-річного віку, становить понад 29% населення Японії.
У багатьох галузях японської економіки не вистачає робочої сили, а через значні витрати на соціальне страхування збільшується зовнішній борг країни, зазначає видання.
За словами прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, країна «ризикує втратити здатність функціонувати, якщо не вживатиме радикальних заходів».
У той самий час японський уряд не наважується прийняти велику кількість трудових мігрантів, щоб компенсувати нестачу робочої сили, пише Bloomberg.
Заходи, спрямовані на підвищення народжуваності, також не принесли успіху. Кількість новонароджених у 2022 році скоротилася до 800 тисяч уперше з початку ведення обліку у 19 столітті.
Проблеми зі старінням та скороченням населення спостерігаються і в інших країнах Азії, зокрема у Південній Кореї та Китаї, де у 2022-му кількість населення скоротилася вперше за 60 років.
Згідно з урядовим звітом, за рік населення Японії скоротилося приблизно на пів мільйона, до 124,4 мільйона людей. Згідно з прогнозами, до 2045 року воно становитиме 109 мільйонів осіб.
Фактори, наприклад, низька народжуваність і значна середня тривалість життя в Японії, призвели до того, що країна стала рекордсменкою за кількістю громадян старше 65 років. У 2023 частка людей, які вже досягли 65-річного віку, становить понад 29% населення Японії.
У багатьох галузях японської економіки не вистачає робочої сили, а через значні витрати на соціальне страхування збільшується зовнішній борг країни, зазначає видання.
За словами прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, країна «ризикує втратити здатність функціонувати, якщо не вживатиме радикальних заходів».
У той самий час японський уряд не наважується прийняти велику кількість трудових мігрантів, щоб компенсувати нестачу робочої сили, пише Bloomberg.
Заходи, спрямовані на підвищення народжуваності, також не принесли успіху. Кількість новонароджених у 2022 році скоротилася до 800 тисяч уперше з початку ведення обліку у 19 столітті.
Проблеми зі старінням та скороченням населення спостерігаються і в інших країнах Азії, зокрема у Південній Кореї та Китаї, де у 2022-му кількість населення скоротилася вперше за 60 років.
Згідно з урядовим звітом, за рік населення Японії скоротилося приблизно на пів мільйона, до 124,4 мільйона людей. Згідно з прогнозами, до 2045 року воно становитиме 109 мільйонів осіб.
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