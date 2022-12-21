Кожен четвертий українець схильний до ризику психічного розладу через війну - ВООЗ

11:12 21 грудня Київ, Україна

Чверть населення України, близько 10 мільйонів людей, можуть страждати від розладів психіки через повномасштабну війну, пише Reuters, посилаючись на ВООЗ.



Йдеться про різні види психічних розладів: від тривоги та стресу до тяжких станів, зазначив представник організації в Україні Ярно Габіхт під час брифінгу. Під «важчими станами» розуміють посттравматичний стресовий розлад.



Кількість звернень зростає після 10 місяців повномасштабної війни, тому окрема агенція ООН запустила онлайн-службу підтримки, зазначив Габіхт.

Крім того, атаки зс росії на критичну інфраструктуру негативно позначаються і на охороні здоров'я у країні. Вони ускладнюють роботу медиків, і не всі пацієнти можуть отримати необхідну допомогу. У тому числі й психіатричну. За даними ВООЗ, росіяни здійснили щонайменше 700 атак на українську систему охорони здоров'я.