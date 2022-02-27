Казахстан: в музеї "АЛЖИР" запустили український аудіогід

18:22 31 травень Київ, Україна

В рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської в Музеї жертв політичних репресій "АЛЖИР" запустили україномовний аудіогід.

Про це повідомляє Офіс Президента.



Назва комплексу «АЛЖИР» - це абревіатура від «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Саме сюди з 1937-го до 1953 року звозили жінок, чоловіків яких вважали «ворогами народу». За час існування табору в його стінах відбували покарання понад 18 тисяч жінок. Серед репресованих були жінки 62 національностей, в тому числі українки.

«Із запуском сімнадцятого україномовного аудіогіда ми продовжуємо географічне розширення проєкту. Робота над запуском в Казахстані тривала шість місяців. АЛЖИР - одна з найтрагічніших сторінок спільної історії українського і казахського народів. Ми повинні знати і пам'ятати про ці події», - зазначила Зеленська.

Музейно -меморіальний комплекс складається з декількох об'єктів. Серед них - монумент «Арка скорботи», що втілює жінку, яка тужить за загиблим чоловіком і загубленими дітьми.

«Будівля музею виконана у формі усіченого конуса. Це своєрідна скринька таємниць, хранителька печалі. Підтвердженням цього є відсутність вікон в будівлі. Імена 7 270 жінок-в'язнів табору висічені на Стіні пам'яті, розташованій на території комплексу", - йдеться в повідомленні.

Запуск аудіогіда відбувся в травні, коли в Україні і Казахстані відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Реалізація проєкту стала можливою завдяки спільній роботі Посольства України в Республіці Казахстан і керівництва музею.