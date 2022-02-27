Казахстан: в музеї "АЛЖИР" запустили український аудіогід

В рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської в Музеї жертв політичних репресій "АЛЖИР" запустили україномовний аудіогід.
Про це повідомляє Офіс Президента.
Назва комплексу «АЛЖИР» - це абревіатура від «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Саме сюди з 1937-го до 1953 року звозили жінок, чоловіків яких вважали «ворогами народу». За час існування табору в його стінах відбували покарання понад 18 тисяч жінок. Серед репресованих були жінки 62 національностей, в тому числі українки.
Назва комплексу «АЛЖИР» - це абревіатура від «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Саме сюди з 1937-го до 1953 року звозили жінок, чоловіків яких вважали «ворогами народу». За час існування табору в його стінах відбували покарання понад 18 тисяч жінок. Серед репресованих були жінки 62 національностей, в тому числі українки.
Музейно-меморіальний комплекс складається з декількох об'єктів. Серед них - монумент «Арка скорботи», що втілює жінку, яка тужить за загиблим чоловіком і загубленими дітьми.
Запуск аудіогіда відбувся в травні, коли в Україні і Казахстані відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Реалізація проєкту стала можливою завдяки спільній роботі Посольства України в Республіці Казахстан і керівництва музею.
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