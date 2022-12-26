Казахстан направив партію генераторів українським лікарням

08:05 26 грудня Київ, Україна





Як йдеться у повідомленні, 41 генератор вартістю близько пів мільйона доларів було розподілено між закладами охорони здоров'я країни. Казахстан відправив Україні партію генераторів, які будуть спрямовані на оснащення медичних закладів Миколаївщини, Дніпропетровщини та Харківщини. Про це у неділю, 25 грудня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своєму телеграм-каналі.Як йдеться у повідомленні, 41 генератор вартістю близько пів мільйона доларів було розподілено між закладами охорони здоров'я країни.

"Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних установ. Вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів і де їх найбільше потребують: Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську", - сказано в повідомленні.

При цьому міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що в умовах відключень електроенергії "ми маємо бути готові до будь-яких викликів, а тому продовжуємо забезпечувати медичні заклади генераторами".