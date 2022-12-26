Казахстан направив партію генераторів українським лікарням

Казахстан відправив Україні партію генераторів, які будуть спрямовані на оснащення медичних закладів Миколаївщини, Дніпропетровщини та Харківщини. Про це у неділю, 25 грудня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своєму телеграм-каналі.
Як йдеться у повідомленні, 41 генератор вартістю близько пів мільйона доларів було розподілено між закладами охорони здоров'я країни.
Як йдеться у повідомленні, 41 генератор вартістю близько пів мільйона доларів було розподілено між закладами охорони здоров'я країни.
При цьому міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що в умовах відключень електроенергії "ми маємо бути готові до будь-яких викликів, а тому продовжуємо забезпечувати медичні заклади генераторами".
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