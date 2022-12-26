Казахстан направив партію генераторів українським лікарням

08:05 26 грудня Київ, Україна

Казахстан відправив Україні партію генераторів, які будуть спрямовані на оснащення медичних закладів Миколаївщини, Дніпропетровщини та Харківщини. Про це у неділю, 25 грудня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своєму телеграм-каналі.

Як йдеться у повідомленні, 41 генератор вартістю близько пів мільйона доларів було розподілено між закладами охорони здоров'я країни.
 
"Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних установ. Вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів і де їх найбільше потребують: Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську", - сказано в повідомленні.
 
При цьому міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що в умовах відключень електроенергії "ми маємо бути готові до будь-яких викликів, а тому продовжуємо забезпечувати медичні заклади генераторами".
 
"Щодня окупанти завдають ударів по нашій інфраструктурі, що несе загрозу електропостачанню. Спільно з партнерами ми докладаємо максимум зусиль, щоб в умовах знеструмлення лікарні продовжували працювати та виконувати своє головне завдання – рятувати життя. Кожен генератор - це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", - наголосив Ляшко.