"Каток на дорогах": як не втратити контроль над автомобілем

20:31 11 грудня Київ, Україна





В Укравтодорі дали кілька рекомендацій, як не втратити контроль над автомобілем, "якщо спецтехніка ще не добралася" до місця, де були проблеми з проїздом. Погода, що різко змінилася, принесла багато неприємностей автолюбителям, тільки за минулу добу на "гарячу лінію" Укравтодору від водіїв надійшло 27 скарг з приводу незадовільного зимового утримання доріг.В Укравтодорі дали кілька рекомендацій, як не втратити контроль над автомобілем, "якщо спецтехніка ще не добралася" до місця, де були проблеми з проїздом.



"Звичайно, дорожні служби і посипають, і чистять, але що робити, якщо спецтехніка ще не добралася туди, де ви знаходитесь. Слизьке покриття не стане для вас проблемою, якщо збережете нашу інструкцію. Її ми розробили, спираючись на рекомендації ДСНС", - вказали в Укравтодорі.



Також там нагадали про необхідність вчасно замінити шини і про дотримання безпечної швидкості.



При цьому топ порад від шляховиків виглядає так:

Гальмуйте тільки на прямих ділянках дороги.

Гальмування двигуном - найбільш ефективне.

Щоб уникнути пробуксовування на місці, починайте рух з другої передачі.

Під'їжджаючи до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.

У повороті підтримуйте рівномірну швидкість руху.

Ніколи не натискайте на педаль гальма в заносі.

Так, на ранок п'ятниці, 11 грудня, через циклон, який пройшов Україною, негода спостерігалася в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах тут - ожеледиця.



У той самий час синоптики оголосили штормове попередження по Україні на 12 грудня і попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.