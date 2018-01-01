"Каток на дорогах": як не втратити контроль над автомобілем

Погода, що різко змінилася, принесла багато неприємностей автолюбителям, тільки за минулу добу на "гарячу лінію" Укравтодору від водіїв надійшло 27 скарг з приводу незадовільного зимового утримання доріг.
В Укравтодорі дали кілька рекомендацій, як не втратити контроль над автомобілем, "якщо спецтехніка ще не добралася" до місця, де були проблеми з проїздом.
В Укравтодорі дали кілька рекомендацій, як не втратити контроль над автомобілем, "якщо спецтехніка ще не добралася" до місця, де були проблеми з проїздом.
"Звичайно, дорожні служби і посипають, і чистять, але що робити, якщо спецтехніка ще не добралася туди, де ви знаходитесь. Слизьке покриття не стане для вас проблемою, якщо збережете нашу інструкцію. Її ми розробили, спираючись на рекомендації ДСНС", - вказали в Укравтодорі.
Також там нагадали про необхідність вчасно замінити шини і про дотримання безпечної швидкості.
При цьому топ порад від шляховиків виглядає так:
- Гальмуйте тільки на прямих ділянках дороги.
- Гальмування двигуном - найбільш ефективне.
- Щоб уникнути пробуксовування на місці, починайте рух з другої передачі.
- Під'їжджаючи до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.
- У повороті підтримуйте рівномірну швидкість руху.
- Ніколи не натискайте на педаль гальма в заносі.
Так, на ранок п'ятниці, 11 грудня, через циклон, який пройшов Україною, негода спостерігалася в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах тут - ожеледиця.
У той самий час синоптики оголосили штормове попередження по Україні на 12 грудня і попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
У той самий час синоптики оголосили штормове попередження по Україні на 12 грудня і попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.